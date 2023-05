FC Barcelone, PSG : la discussion entre Messi et Lewandowski a fuité !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Grands rendez-vous rime forcément avec grandes stars, c’était en tout cas le cas hier soir lors de la cérémonie des prix Lauréus. Ainsi, le lauréat du prix du sportif de l’année, Lionel Messi, a pu croiser Robert Lewandowski, désormais joueur du FC Barcelone. Ce qui a permis aux deux joueurs de discuter un petit peu de la vie quotidienne.

Une discussion qui enflamme Barcelone

Forcément, ce n’a pas été jugé anodin par les médias espagnols, et la simple discussion concernant la vie barcelonaise entre les deux joueurs, a été vu par la presse comme un signe pour un retour potentiel de Lionel Messi au FC Barcelone, grâce aux images notamment captées par El Chiringuito.

De plus, la situation très compliquée de l’Argentin au PSG ne fait qu’alimenter d’autant plus ces rumeurs, qui n’attendaient que ça pour croitre. Même si Messi a réintégré l’entraînement, sa prolongation n’est plus à l’ordre du jour à Paris.