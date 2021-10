FC Barcelone, PSG : Laporta se lâche sur Messi, Neymar et la prochaine recrue star du Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

On ne compte déjà plus les sorties médiatiques de Joan Laporta depuis son retour au FC Barcelone. Arrivé début 2021, le président du Barça a compris très rapidement quels chantiers il aurait à débloquer pour rendre ses lettres de noblesse au club catalan. Sa dernière sortie date d'ailleurs de ce vendredi matin. Il y est notamment question du départ de Lionel Messi, Neymar mais aussi la figure de proue du mercato en 2022.

« Recruter un grand joueur l'été prochain ? C’est possible »

« Nous sommes venus à considérer l'effort d'accepter l'accord avec le CVC pour que Leo Messi reste, mais c'était irréalisable pour le Barça. Au final, le club est en avance sur n'importe quel joueur, a-t-il rassuré sur les ondes de la RAC1. En colère contre Messi ? Je n'ai pas pu, mais il y a eu une certaine déception de part et d'autre, après avoir vu que l'opération était de plus en plus compliquée par le 'fair play' et l'économie du club (...) Cet été, nous avons tenté de faire signer Neymar car nous pensions avoir plus de capacité d'endettement, mais nous avons vu que ce n'était pas le cas et puis Neymar a également cédé aux propositions du PSG. Recruter un grand joueur l'été prochain ? C’est possible parce que le Barça a des actifs qui nous permettent d'obtenir des ressources, sous forme d'investissement ou de crédit. Ce que nous ne voulons pas, c'est plus de dette. » Pour l’instant, celle-ci a été réduite en plus d’une masse salariale allégée.

📢 Laporta a @elmonarac1: "Vam fer un intent per fitxar Neymar perquè crèiem que teníem més capacitat d'endeutament, tenint en compte el que ens va dir la gestora, però vam veure que això no era així i després Neymar també va cedir a les propostes del PSG". #frac1 — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) October 8, 2021