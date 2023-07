FC Barcelone, PSG : Mbappé au Real Madrid ? Laporta n'a pas peur !

Si le Barça a dominé le Real Madrid l'an passé en Liga, les cartes vont une nouvelle fois être redistribuées lors du début de la saison 2023/2024. Et les Merengue pourraient gagner la faveur des bookmakers si Kylian Mbappé venait à quitter le PSG pour les rejoindre. Une arrivée du Parisien, tant attendue dans la capitale espagnole, aurait évidemment de quoi faire peur en Catalogne. Interrogé sur cette éventualité par ESPN, le président du Barça, Joan Laporta, n'a pas tari d'éloges le Français. Qui fait partie, selon lui, "des joueurs talentueux qui viennent toujours parce qu'ils font la promotion de la Liga. Tous les clubs en profitent".

Si le patron des Blaugranas préférerait ne pas voir Mbappé sous le maillot blanc, il n'est pas question pour lui d'afficher de l'inquiétude. Bien au contraire, sa confiance envers Xavi et ses joueurs reste intacte :

"Sur le papier, c'est un joueur extraordinaire, qui fait la différence. L'avoir en face de soi complique le jeu, mais j'ai confiance en mon équipe. Pour moi, les joueurs du Barça sont les meilleurs. Une équipe est composée de onze joueurs et la priorité doit toujours être l'équipe plutôt que les individualités. Je serais inquiet si l'équipe en face de nous était plus forte que la mienne. Nous avons une meilleure équipe que l'année dernière et nous allons encore l'améliorer".