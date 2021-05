FC Barcelone, PSG - Mercato : Alves fait une confidence qui va énerver Neymar

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Dès qu'il a posé le pied en France en 2017, Neymar a compris qu'il avait commis une grossière erreur. La Ligue 1 n'est pas la Liga, le PSG n'est pas Barcelone et le climat de la capitale est loin d'être aussi ensoleillé que celui de la Catalogne. Les millions qu'il a encaissés n'ont, pendant deux ans, pas suffit à chasser son spleen. Ça va mieux depuis l'été 2019, à tel point qu'il envisage de prolonger. Mais son ancien coéquipier Dani Alves a fait une confidence qui devrait énerver l'attaquant du PSG.

"Tous se sont lamentés d'être partis"

"Je l'ai à Messi en de nombreuses occasions : il est né pour jouer à Barcelone et Barcelone est né pour être son club, a déclaré le Brésilien au quotidien anglais The Guardian. Tous les joueurs, et je dis bien tous, ayant quitté le Barça l'ont regretté. Tous se sont lamentés d'être partis, indépendamment du motif." Difficile de ne pas voir une référence à Neymar dans ces propos…

Voilà en tout cas qui justifie les contacts, réels ou supposés, entre le FC Barcelone et Neymar pour un transfert à l'intersaison. La prolongation du prodige avec le PSG est arrêtée, il ne manque plus que la signature. Mais si l'on en croit Dani Alves, il aurait davantage en tête un retour à Barcelone qu'un nouveau contrat à Paris…