FC Barcelone, PSG - Mercato : après Laporta, Xavi annonce qu'il veut le retour de Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

"J'aimerais que le temps de Messi à Barcelone ne soit pas terminé. Je pense qu'il mérite une deuxième étape ici au FCB. Je le souhaite. Si la question est de savoir si j'aimerais qu'il revienne ? La réponse est un oui retentissant !", a lâché l'entraîneur blaugrana en conférence de presse à la veille d'affronter les New York Red Bulls en match amical. Pour rappel, la Pulga sera libre de tout contrat l'été prochain. À moins qu'il décide d'activer sa prolongation d'une saison supplémentaire au PSG.

⚡️ 𝙓𝘼𝙑𝙄 𝙇𝙄𝙑𝙀 ⚡️

Barça manager Xavi Hernández speaks to the media ahead of Saturday's game against the NY Red Bulls 🇺🇸



𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗡𝗢𝗪 𝗢𝗡 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗧𝗩+

🖥 https://t.co/y4T6zDqzRN pic.twitter.com/VUOKYJwD0g