FC Barcelone - Mercato : aucune clause à 700 M€ pour Messi, Bartomeu s’étrangle !

Lionel Messi reste l’actualité principale de la presse espagnole. Ce dimanche, tous les journaux ibériques font leur Une sur le sujet du moment au FC Barcelone : existe-t-il vraiment une clause libératoire à 700 millions d’euros ?

La bombe a été lâchée tard hier soir par la Cadena Ser, qui dit avoir eu accès au contrat de l'Argentin, la fameuse clause n'existerait pas ! Le média rapporte que cette clause était valable pour les trois premières années du contrat renouvelé du joueur de 33 ans. Lors de sa prolongation en 2017, Messi avait signé pour trois ans, plus une année en option, activable par le club catalan. Or, la radio espagnole assure que la clause n'est plus active pour cette fameuse dernière année.

Le Barça nie et se range derrière la clause de 700 M€

Si cela s'avère exact, l'Argentin pourrait s'exposer, en décrétant qu'il peut partir libre, à une rupture abusive qui pourrait l’amener devant es tribunaux. Si la justice reconnaît qu'il est en tort, Messi pourrait devoir verser une compensation financière importante au FC Barcelone ! C’est pour cela qu’il aimerait aussi calmer le jeu. Du côté de Josep Maria Bartomeu, on nie évidemment l’information de la Cadena Ser et reste campé sur ses positions. Mieux, il se réserve le droit de durcir le ton avec le clan Messi et entend toujours se réunir avec lui... afin de prolonger son contrat.