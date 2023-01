FC Barcelone, PSG – Mercato : Bernardo Silva vers une surprenante destination après City ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Cible prioritaire du FC Barcelone pour l'été prochain mais également dans le viseur de Luis Campos au PSG, Bernardo Silva (28 ans) aura l'embarras du choix s'il se décide à quitter Manchester City. Apprécié de Pep Guardiola et sous contrat jusqu'en juin 2025, le milieu portugais a fait part à Record de ses envies d'un nouveau projet : « Je ne vous cache pas que mon objectif ces dernières années, si quelque chose de bien se passe ailleurs, sera probablement de partir vers un nouveau projet ».

« Je veux revenir à Benfica pour aider »

Le choix de l'ancien Monégasque n'irait cependant pas forcément vers un club de la stature de City. En effet, l'intéressé reconnaît être titillé par une envie : revenir au sein de la formation qu'il supporte et où il a été formé. « Je veux revenir à Benfica pour aider et je dois me sentir prêt. Si c’est pour raccrocher mes crampons, je préfère ne pas y aller. Mon rêve n’était pas de jouer pour le meilleur club du monde, c’était de jouer pour Benfica (...) Si vous me demandez ce que je pensais il y a dix ans, mon objectif était de revenir à Benfica à 32 ans au plus tard ».

Avec la vente d'Enzo Fernandez, Benfica prêt à se positionner ?

Plein au as avec la vente possible d'Enzo Fernandez à Chelsea (entre 120 et 127 M€), le club lisboète pourrait avoir les moyens de rapatrier son ancien joueur plus rapidement que la feuille de route prévue... Même si, selon la presse lusitanienne, c'est plutôt le turc du Feyenoord Rotterdam Orkun Kökcü (notamment suivi par l'OL) qui aurait les faveurs de Benfica.