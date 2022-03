FC Barcelone, PSG - Mercato : Busquets supplie Laporta de faire revenir Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Après Jordi Alba, au tour de Sergio Busquets de faire savoir à sa direction qu'il aimerait beaucoup que Lionel Messi revienne au FC Barcelone cet été. Le capitaine blaugrana s'est montré très clair au micro de la radio espagnole RAC1 sur son envie de rejouer avec l'Argentin. Le souci, c'est que Joan Laporta a rappelé il y a deux jours que ce dernier ne reviendrait pas, accentuant un peu plus la fracture avec le clan Messi...

« Messi me manque sur le terrain et en dehors. Il nous a beaucoup donné. Cela a fait une différence brutale (qu'il parte). Je suis sûr que nous lui manquons aussi. Quand il est parti, ça a été un choc pour tout le monde et pour lui aussi, car il a changé de coéquipiers, de ville et d'équipe, mais ça va aller beaucoup mieux avec le temps. J'aimerais qu'il revienne, mais c'est très difficile, il a un contrat et la façon de sortir d'ici... Mais si ça ne tenait qu'à moi, ce serait clair : je suis son ami et son partenaire. Si les finances nous le permettent, nous manquons de joueurs qui font la différence devant, comme le demande le football moderne, et qui complètent la qualité de l'équipe. Nous sommes sur la bonne voie dans ce que nous créons. Je ne sais pas si ce sera très grand, car nous avons vécu de très grandes choses ici, mais nous serons sûrement prétendants pour pouvoir aspirer à tout.»

Raphaël Nouet

Rédacteur