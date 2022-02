FC Barcelone, PSG – Mercato : comme Leonardo, le Barça se casse les dents sur une cible de Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Apprécié de Leonardo, qui n'est jusqu'à présent par arriver à le déloger de Naples pour l'emmener au PSG, Kalidou Koulibaly (30 ans) fait aussi partie des cibles prioritaires de Xavi pour la saison prochaine au FC Barcelone. Il n'y a pourtant qu'assez peu de chances que les Blaugranas fassent signer le défenseur sénégalais.

Naples est trop gourmand pour Koulibaly

En effet, comme le rapporte Mundo Deportivo, Aurelio de Laurentiis, le président napolitain, reste droit dans ses bottes et réclamera encore 70 M€ pour Koulibaly à l'été 2022... Et ce même si le stoppeur arrivera en fin de contrat un an plus tard et refuse de prolonger son bail.

Du côté du Barça, on n'a pas autant d'argent à mettre sur la table. Quand bien même il s'agit du premier choix de Xavi, Joan Laporta ne fera pas de folie pour un stoppeur, préférant faire sa grosse offre sur un autre poste (Haaland). Si l'option Jules Koundé (Séville) est aussi suivie, il est probable que les Blaugranas concentrent leurs efforts sur le danois Andreas Christensen, en fin de contrat avec Chelsea...

‼Luego del partido Napoli - Barcelona Xavi ha quedado impresionado con Koulibaly y se rumorea que tiene pensado ficharle.



