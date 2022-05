FC Barcelone, PSG - Mercato : De Jong se prend un énorme coup de pression d'un courtisan

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Cela fait plusieurs mois que l'information circule du côté de Barcelone : même si Xavi n'a rien à lui reprocher, Frenkie De Jong pourrait être transféré afin de renflouer les caisses. Le milieu de terrain néerlandais préférerait rester en Catalogne, mais vu la qualité de ses courtisans (Manchester United, Bayern Munich, PSG...), il ne fera pas obstruction en cas de grosse offre.

Selon Sport, l'un de ses courtisans commence à perdre patience. En effet, Manchester United aurait invité l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam à se positionner concrètement. Soit il veut partir, auquel cas les dirigeants des Red Devils passeront à l'action pour le recruter, soit il veut rester et ils suivront d'autres pistes. De Jong va donc devoir prendre une décision très rapidement...

Manchester United have told Frenkie de Jong to hurry up and decide if he is open to joining the club, according to Sport 😅 pic.twitter.com/R2aCzYyf1F