FC Barcelone, PSG - Mercato : Deco fait 2 grandes annonces sur Neymar

C'est officiel depuis hier soir, Neymar s'est engagé pour deux ans avec al-Hilal. L'attaquant brésilien souhaitait quitter le PSG cet été et avait privilégié un retour à Barcelone. Jusqu'à présent, on pensait que c'est Xavi qui avait mis son veto, préférant un latéral droit. Mais au média brésilien O Globo, Deco, qui a été promu directeur du football du FCB ce mercredi, a révélé que la direction barcelonaise avait bien tenté le coup pour Neymar. Et que ce sont les finances plutôt que Xavi qui s'étaient opposés à ce retour...

"Nous aurions eu besoin de nous entendre avec le PSG"

"Tout le monde sait que pour le moment, hélas, notre situation économique rend impossible ce genre de transferts, a déclaré l'ancien milieu. Nous aurions eu besoin de nous entendre avec le PSG ou de composer avec les Saoudiens pour pouvoir faire revenir Neymar. Mais ça ne s'est pas produit. C'est une situation qui requérait d'être viable économiquement, ce qui fait que ça n'a pas été possible pour nous."

