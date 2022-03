FC Barcelone, PSG - Mercato : Dembélé a enfin tranché pour son avenir !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Double passeur décisif lors du Clasico contre le Real Madrid dimanche (4-0), Ousmane Dembélé convainc. Mieux, le banni est devenu indiscutable. Des prestations marquantes qui s’inscrivent au cœur des questions sur l’avenir de l’ancien Rennais. En fin de contrat en juin, le joueur est libre de signer où il le souhaite. Sa situation attise les convoitises depuis cet hiver et tout indique que le PSG est une option possible.

Selon L’Équipe, les contacts établis entre le joueur de 24 ans et le club de la capitale depuis décembre pourraient reprendre prochainement afin que les deux parties trouvent un terrain d’entente. Mais rien n’a encore été acté et le FC Barcelone pourrait revenir dans la course. Imaginer une prolongation dans la capitale catalane est difficile, de l’aveu même du club. En cause, les demandes salariales de Dembélé, jugées trop élevées. Difficile, mais pas impossible cependant.

« Actuellement aucune nouvelle réunion n’est prévue avec les dirigeants du club, mais rien n’est figé. La fin de saison pourrait changer la donne », indique son clan dans L’Équipe. Et la donne semble justement évoluer ces derniers jours. Très apprécié par Xavi qui l’a relancé contre l’avis général, Dembélé a pris le dessus sur Adama Traoré, ancien de la Masia et arrivé en prêt cet hiver. Le vice-président du Barça, Rafael Yuste, a même ravivé la flamme d’un accord. « Dembélé veut rester au Barça, a assuré Dario Montero dans l’émission El Chiringuito hier soir. Il croit qu’il peut être le leader du projet de Xavi. »

Pour résumer En fin de contrat en juin, Ousmane Dembélé (24 ans) est redevenu un titulaire indiscutable sous la houlette de Xavi et aurait déjà décidé de son avenir au mercato estival. Le PSG pourrait être obligé de passer son chemin.

