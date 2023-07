FC Barcelone, PSG - Mercato : Dembélé vend la mèche pour son avenir

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Ousmane Dembélé au PSG, ça chauffe. Selon Fabrizio Romano, le crack du FC Barcelone a dit oui à la proposition du club français, qui a envoyé une lettre au Barça pour les informer de cette décision. Les dirigeants parisiens tentent désormais de boucler le deal, initié par Nasser al-Khelaïfi, mais cela dépend du timing. Cette version est confirmée par Helena Condis. La sublime journaliste espagnole a fait savoir sur le plateau de l’émission El Partidazo que Dembélé avait vendu la mèche auprès de ses coéquipiers en leur expliquant qu’il allait signer au PSG.

Le vestiaire du Barça serait au courant

On parle d’un contrat de cinq ans, jusqu’en juin 2028. On apprend par ailleurs que Joan Laporta est remontré contre le joueur et son agent Moussa Sissoko et que le Barça n’a jamais proposé Gavi dans un éventuel deal pour Kylian Mbappe qui aurait pu accélérer les envies de départ de l’ancien Rennais.

👉 Dembélé ha dejado caer a algunos compañeros que se va al PSG.



Más ahora en @partidazocope — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) July 30, 2023

