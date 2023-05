FC Barcelone, PSG - Mercato : deux cadres du Barça interpellent Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Alors que Lionel Messi, qui arrive au bout de son contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain, pourrait faire son retour au FC Barcelone cet été, deux ans après son départ, deux joueurs du Barça ont cette semaine fait un appel du pied à la Pulga. Il s'agit de Pedri et Ronald Araujo.

"J'espère que Messi reviendra"

"Je vois les rumeurs d’un retour de Lionel Messi partout. J’aimerais bien, même si cela dépend de Barcelone et de Leo. Pour moi, j’espère qu’il reviendra. Pendant mes débuts au Barça, j’étais timide pour aller au vestiaire, et je restais tout le temps dans le gymnase. Leo Messi est venu vers moi et m’a dit de ne pas être timide, il m’a beaucoup encouragé", a indiqué Pedri le talk-show El Hormiguero. Ronald Araujo a, lui, manifesté son souhait de voir le champion du monde 2022 revenir au Barça cet été auprès du podcast Buysan. "Il est toujours le bienvenu ici."

⚽️ FC Barcelone, PSG - Mercato : nouvelle avancée décisive pour le retour de Messi au Barça #ButFC https://t.co/fURLVmeHmk — But! Football Club (@club_but) May 18, 2023

