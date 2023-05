FC Barcelone, PSG - Mercato : Guardiola fait une prédiction concernant le retour de Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Quelques heures après avoir arraché un très bon match nul au Bernabeu (1-1) en demi-finales aller de la Champions League, Pep Guardiola a troqué son costume d'entraîneur de Manchester City pour celui de supporters du FC Barcelone. Dans un entretien à ESPN, le Catalan a expliqué qu'il espérait grandement voir Lionel Messi retourner chez les Blaugranas cet été pour recevoir les adieux qu'il mérite pour l'ensemble de son œuvre. Lui qui est proche de l'Argentin mais aussi de Joan Laporta a assuré que les deux hommes faisaient tout pour rendre possible ce comeback...

"Leo va faire tout son possible pour revenir"

"Leo va faire tout son possible pour revenir à Barcelone. Je suis socio du Barça, j'ai mes deux sièges au Camp Nou. J'espère qu'un jour, nous pourrons dire adieu à Leo de la façon dont il le mérite. Il a été le plus grand joueur de tous les temps. Lors des dernières décennies, le Barça a connu un boom phénoménal et ça n'aurait pas été possible sans lui. Et je ne parle pas que des stats, mais aussi de son incidence sur le jeu, de beauté, d'esthétisme, de réalisme, de tout. Personne n'aurait pu imaginer que ça se terminerait ainsi. On m'a dit que le président Laporta avait beaucoup d'estime pour Leo et depuis qu'il est parti, il veut lui donner les adieux qu'une personnalité aussi grande mérite. Leo a aidé notre club à être beaucoup plus grand qu'avant son arrivée. Lui et sa famille recevront l'amour que tous les supporters ont pour la gratitude et le respect qu'il a montré envers le club. Je sais que Joan (Laporta) va essayer de le faire revenir."

La fiche de Lionel Messi

🙏 "Sé que Joan lo va a intentar y Leo también y que él y su familia van a recibir el amor que todos los aficionados que somos de Barcelona le tenemos por toda la gratitud y el respeto que ha dado por el club..." pic.twitter.com/xX7e9U1rbf — MARCA (@marca) May 10, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Pour Pep Guardiola, qui a dirigé Lionel Messi de 2008 à 2012 au FC Barcelone, il ne fait aucun doute que l'Argentin et Joan Laporta vont tout faire pour que le champion du monde conclut sa carrière dans le club où il a tout gagné.

Raphaël Nouet

Rédacteur