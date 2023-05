FC Barcelone, PSG - Mercato : incroyables révélations sur Mbappé, Neymar et Haaland !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Directeur du secteur sportif du FC Barcelone lors des présidences de Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu, Javier Bordas a fait de grosses révélations sur des transferts avortés sous son mandat dans le podcast Nude Project. Il assure que Kylian Mbappé et Erling Haaland auraient pu être blaugranas alors que Neymar, lui, aurait pu être transféré au Real Madrid après son départ polémique à Paris en 2017.

"Mbappé aurait pu venir pour 100 M€"

"Mbappé aurait pu venir au Barça pour 100 M€. Il nous fallait un ailier après le départ de Neymar. Le Barça a recruté Dembélé mais l'idée était de prendre les deux. Lui ne voulait pas aller au Real Madrid à cause de la BBC (Benzema-Bale-Cristiano). Au lieu de ça, le Barça a recruté Coutinho. Je connaissais Mino Raiola et pour 20 M€, il aurait pu ramener Haaland. Mais il voulait également 20 M€ de commission. Mais à l'époque, je n'étais qu'un membre de la direction qui ne faisait que des suggestions. Neymar, lui, a été proche d'aller au Real Madrid. J'étais à Paris pour négocier avec le PSG mais, à la différence d'autres négociations comme celles de Rabiot, Marquinhos ou Verratti, c'est le PSG lui-même qui nous avait fait une proposition. Elle était très bonne mais Bartomeu a refusé. J'ai songé à démissionner. C'était frustrant de revenir avec cette offre et de voir qu'elle n'avait même pas été prise en compte."

La fiche de Kylian Mbappé

💬 "Mbappé podría haber venido al Barça por 100 millones. Necesitábamos un extremo después de la marcha de Neymar. El Barça fichó a Dembélé, pero estaba la opción de traer a los dos. No quería ir al Madrid por la BBC. Después, el Barça fichó a Coutinho"https://t.co/WEtTZx6POU — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 31, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Le FC Barcelone aurait pu recruter Kylian Mbappé à l'été 2017, après la vente de Neymar au PSG. Mais les Blaugranas ont préféré opter pour Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho. De même, Erling Haaland aurait pu s'engager moyennant 40 M€...

Raphaël Nouet

Rédacteur