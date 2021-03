FC Barcelone, PSG - Mercato : l'avenir de Messi tranché la semaine prochaine

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Ça ne devrait plus trop traîner pour Lionel Messi. Suivant ses promesses électorales, le nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta, a fait de la prolongation de son génie une priorité. En ce sens, il va entamer des négociations avec Jorge Messi, père et représentant du joueur, à compter de lundi, jour où l'Argentin posera le pied en Catalogne. Selon El Mundo Deportivo, Laporta va présenter un plan ambitieux aux Messi, fait d'un recrutement important cet été (Haaland, Alaba), d'une belle ambition pour les années à venir et d'un contrat longue durée qui le verra devenir ambassadeur du club quand il aura raccroché les crampons.

Les signaux seraient positifs concernant une prolongation de Messi, qui n'a jamais caché que sa priorité était de rester à Barcelone. Néanmoins, après deux saisons difficiles qui ont vu ses amis partir les uns après les autres, les résultats s'éroder et le jeu s'appauvrir, le sextuple Ballon d'Or ne fera aucun cadeau, même à un Laporta dont il est proche depuis vingt ans et qui lui propose de poursuivre l'aventure trois saisons supplémentaires.

Le PSG et Manchester City, qui ont fait acte de candidature pour accueillir l'Argentin, seront forcément attentifs à l'évolution de ces négociations. Le Real Madrid aussi car Paris n'acceptera de libérer Kylian Mbappé cet été que si Messi quitte le Barça.

