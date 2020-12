FC Barcelone, PSG - Mercato : la dernière bombe autour de l'avenir de Messi fait pschitt

À moins d’un mois de l’élection à la présidence du FC Barcelone, les candidats multiplient les promesses électorales. Le but de la manoeuvre : retenir Lionel Messi. Après avoir annoncé qu'il souhaitait faire revenir Neymar au club, Emili Rousaud a ainsi déclaré hier, au côté de son potentiel vice-président Josep Maria Minguella, vouloir faire venir Kylian Mbappé (PSG) et le Erling Haaland (Dortmund) s'il est élu. Pour mener son projet à bien, Rousaud compte sur Minguella : « Il nous a amené Maradona, Rivaldo, Messi », a-t-il rappelé dans Mundo Deportivo.

« Le Monsieur est à deux doigts de ressusciter Maradona »

Ce dernier a réagi dans son sens sur Radio Estadio : « Haaland est sous contrôle. Nous connaissons toutes les conditions et si le signons, j'appelle Mino Raiola le lendemain. Nous avons fait des progrès avec Mbappé. Si nous y arrivons, Messi sera heureux de rester ».

Si les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent, ces deux sorties ressemblent surtout à du fantasme pur et dur. « Je rappelle que Rousaud, qui brigue le poste de président du FC Barcelone souhaite faire revenir Neymar à l’été 2022, donner le nom de Messi au Camp Nou et travaille désormais aux recrutements de Mbappé et Haaland. Le Monsieur est à deux doigts de ressusciter Maradona », a ironisé le journaliste Abdellah Boulma. De là à faire pschitt...