FC Barcelone, PSG - Mercato : la nouvelle volte-face de Di Maria pour son avenir !

Après sept ans passés au Paris Saint-Germain, Angel Di Maria n'a pas prolongé son contrat avec le club de la capitale et se retrouve donc libre de s'engager là où il le souhaite cet été. Parmi les clubs intéressés par l'ailier droit argentin, on retrouve le FC Barcelone et la Juventus Turin.

Nouveau retournement de situation pour Di Maria !

Mais alors que c'est le Barça qui a longtemps eu les faveurs de l'ancien joueur du Real Madrid, ce dernier pencherait de nouveau pour une arrivée à la Vieille Dame, comme ce fut le cas avant la venue du club blaugrana dans ce dossier. Selon les informations du quotidien italien, La Gazetta dello Sport, Angel Di Maria et la Juventus Turin seraient même sur le point de trouver un accord sur les bases d'un contrat.

Juve, Di Maria in arrivo: siamo agli ultimi dettagli #calciomercato https://t.co/L7t1ZgbnnP — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) June 26, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur