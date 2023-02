FC Barcelone, PSG - Mercato : Kanté a pris une grande décision pour son avenir

Le 7 janvier dernier, nous avions relayé sur notre site l'information selon laquelle Chelsea avait soumis une prolongation de contrat à Ngolo Kanté, libre en juin. Le club londonien expliquait alors que la réponse du Français ne "devait plus tarder". Seulement, elle n'est pas venue et cela a donné lieu à de nombreuses spéculations sur son avenir. Le FC Barcelone avait coché son nom sur ses tablettes pour en faire le successeur de Sergio Busquets. Le PSG, lui, voulait faire venir ce Parisien de naissance pour renforcer son secteur le plus faible.

Seulement voilà, selon le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, Kanté n'a jamais eu l'intention de quitter Chelsea. C'est un point très important dans les négociations, qui expliquent que les deux parties ne sont pas pressées malgré l'imminence de la fin de contrat du champion du monde 2018. L'optimisme règnerait des deux côtés, la dernière interrogation portant sur la durée du nouveau bail, Kanté ayant déjà 31 ans.

Chelsea are progressing in talks with N’Golo Kanté over new deal — there’s optimism to get it done, still waiting to decide on length of the contract. 🔵 #CFC



Kanté’s priority has always been to stay as he loves Chelsea — key factor in the negotiation, waiting on final details. pic.twitter.com/KgV6HXIMUQ