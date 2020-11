FC Barcelone, PSG - Mercato : la précision de taille de Rousaud concernant le retour de Neymar

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Emili Rousaud traîne une sacrée casserole puisqu'il a été le bras droit du très détesté Josep Maria Bartomeu, contraint à la démission le mois dernier tant sa politique sportive et financière menait le club dans le mur. Il va donc lui falloir des trésors d'imagination pour faire oublier les socios sont "œuvre" au sein du comité directeur et les inciter à voter pour lui. Ce jeudi, il a ainsi annoncé le recrutement de deux grands joueurs, dont Neymar, en même temps qu'il annonçait sa candidature.

"Nous attendrions qu'il termine son contrat"

A propos du joueur du PSG, Rousaud a expliqué que son équipe était en contact direct avec son père et que s'il retirait sa plainte contre le FCB, il reviendrait au club. A condition également qu'il fasse le ménage dans son entourage, ce qui semble déjà plus complexe. Quelques heures après cette annonce, et alors que les supporters s'enthousiasmaient sur les réseaux sociaux, l'ancien bras droit de Bartomeu a climatisé son assistance.

“Une personne de l'équipe a parlé avec son entourage et la réponse n'a pas été négative. Il n'y a pas encore de détails concrets et nous n'avons pas défini les aspects économiques. Ce ne serait pas un transfert, nous attendrions qu'il termine son contrat.” Seulement, le PSG n'a aucune intention de laisser son joueur partir gratuitement. Une prolongation de contrat est dans les tuyaux et le clan Neymar serait sur le point de l'accepter. Du coup, le beau projet de Rousaud tombe déjà à l'eau…