FC Barcelone, PSG - Mercato : la première victime de Messi au Barça est connue

Tout le monde se rappelle des débuts fracassants d’Abde Ez au Barça, lorsque le jeune ailier marocain montrait toutes ses prouesses alors qu’il ne comptait pas du tout dans les plans de Xavi initialement. Un an plus tard, l’effectif du Barça s’est étoffé, et le Marocain est parti en prêt du côté de Pampelune, à Osasuna.

Un prêt concluant

Et ce prêt s’est révélé bien fructueux pour le joueur, qui réalise une bonne saison, et est même allé en finale de Copa del Rey avec son équipe, perdue de justesse face au Real Madrid.

Cependant, même si Xavi aimerait tester son joueur à son retour de prêt lors de la présaison, ce n’est pas l’avis des dirigeants barcelonais, qui veulent profiter de la bonne saison Ezzalzouli pour en tirer une belle somme. D’autant plus que les Catalans rêvent toujours de rapatrier Lionel Messi, à qui il faudra offrir une somme plus que conséquente.