FC Barcelone, PSG - Mercato : la réponse cash de Messi au coup de pression de Laporta

Joan Laporta avait ds choses à dire ce week-end. Très offensif envers le PSG, notamment pour Gerginio Wijnaldum, le président du FC Barcelone a également mis un petit coup de pression sur Lionel Messi quant à son avenir.

« Il n'y a pas de stress car il y a beaucoup de communication, on comprend la position de l'autre partie et on sait ce que l'on veut tous, donc il y a de la tranquillité, a-t-il affirmé à La Vanguardia. Mais si vous me demandez ce que je veux, je dirais que le plus tôt sera le mieux, il nous aiderait à bien des égards. »

Messi a entendu le message de Laporta

Laporta fait aussi comprendre que la prolongation de Messi pourrait permettre de débloquer d’autres dossiers du mercato estival. « Ce serait (sa prolongation) un pôle d'attraction de certaines opérations que nous essayons de conclure. Cela nous aiderait à bien des égards que Messi nous dise oui le plus tôt possible », a-t-il martelé.

Ni une ni deux, Messi semble avoir enfin compris le message du président du FC Barcelone et aurait accéléré les tractations pour une prolongation imminente. « L’histoire sans fin... Leo Messi et le Barça : la prolongation jusqu’en 2023 est prête, derniers détails à régler et opération bientôt bouclée », a tweeté Nicolo Schira. Il n’y a donc plus qu’à...