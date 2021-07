FC Barcelone, PSG - Mercato : la signature de Messi accélérée par CR7 ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Annoncée depuis plusieurs jours, la nouvelle a été officialisée hier. Le FC Barcelone affrontera bel et bien la Juventus Turin, le 8 août prochain (21h30), pour le trophée Joan Gamper, organisé tous les ans par le club blaugrana au Camp Nou.

Cette rencontre pourrait être l'occasion de nouvelles retrouvailles entre Lionel Messi, dont la prolongation de contrat au Barça devrait bientôt être officialisé, et Cristiano Ronaldo, qui devrait rester à la Vieille Dame cet été.

El Chiringuito a lancé le débat et les réponses de ses spectateurs ont été limpides : ce choc aura bel et bien lieu en présence de Messi et CR7 et, ce, pour le plus grand plaisir de tous. Certains vont même jusqu’à penser que ce trophée pourrait accélérer la prolongation de Messi au Barça, qui semble encore bloquée.

🚨 ÚLTIMA HORA | La JUVENTUS será el rival del BARÇA en el Trofeo Joan GAMPER.



💥 ¿Habrá REENCUENTRO MESSI-CR7?



📆 8 de AGOSTO, Camp Nou 📆 pic.twitter.com/FvlInTac4L — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 23, 2021