FC Barcelone, PSG - Mercato : Laporta a changé de plan pour Messi

La réflexion de Joan Laporta au sujet de Lionel Messi a quelque peu évolué. S’il ne semble pas abandonné l’idée de faire revenir l’idole du Camp Nou au mercato, le président du FC Barcelone ne

préfèrerait plus parler de ce thème épineux.

« Je devais mettre le Barça devant le meilleur joueur de l’histoire du football. Dans ces moments de ruine financière, je ne pouvais pas le garder. Je pense que c’était la meilleure chose pour le club. En ce moment, c’est un joueur du PSG et je préfère ne pas parler de lui. Nous sommes concentrés sur le Barça. Leo fera toujours partie de notre emblème et j’aimerais qu’il ait une fin différente de celle qu’il a eue », a-t-il déclaré sur la Cadena Ser. Il y a plusieurs options, mais je me tromperais si j’en parlais ».

Relancé sur ses relations avec Messi, le président du FC Barcelone assure être en contact avec la star du PSG. « Nous avons une relation. Oui. » Ce à quoi le journaliste lui répond : « Dans son entourage, ils disent que non. » Et là, Laporta a étonnamment changé de ton. « Si, nous en avons eu une. »