FC Barcelone, PSG - Mercato : Laporta a donné sa réponse à Xavi pour le retour de Messi

Messi va-t-il revenir au FC Barcelone l’été prochain. Alors que le club catalan poursuit son mercato estival et que Jules Koundé devrait venir renforcer l’équipe, Xavi prépare déjà l’été prochain. Pour cela, le technicien espagnol voudrait absolument faire revenir Leo Messi, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023. Joan Laporta a donné sa réponse au coach du Barca.

C’est oui !

Selon les informations de Sport, le président du FC Barcelone fera tout son possible pour rapatrier Leo Messi lors du mercato estival 2023. Le président du Barça semble même confiant car il sait que l’argentin portera toujours le club dans son cœur et qu’il est assuré d’avoir une place au sein du onze compétitif de Xavi pour tenter de gagner la Ligue des Champions. Un retour à Barcelone permettrait aussi à Messi de faire plaisir à sa femme et ses enfants.