FC Barcelone, PSG - Mercato : Laporta brise le silence sur le retour de Lionel Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Très honnêtement, on ne sait à cette heure si le dossier a été étudié par le FC Barcelone. car au vu des finances du club catalan, qui ne lui permettent aucun folie, l'affaire Negreira et un mercato à soigneusement préparer, le salaire de Lionel Messi n'est peut-être pas, ou plus, la priorité du moment.

Seule certitude, la rumeur d'un retour enfle comme jamais. Et ce ne sont pas les propos du président Laporta qui vont calmer les supporters du Barça. Bien au contraire. Dans une interview accordée à la chaîne Youtube de "The business and money behind sports", le propos est d'une clarté sans nom.

"Messi est le meilleur joueur de l’histoire et a été le joueur le plus important de l’histoire du Barça. Je dois faire très attention à ce que je dis parce qu’il est un joueur du PSG et que je dois donc rester respectueux. Leo sait que nous l’avons dans nos cœurs. L’héritage dont j’ai disposé à mon arrivée en tant que président était mauvais, et j’ai dû prendre une décision dont je ne suis pas satisfait. Je dois trouver un moyen d’améliorer la relation actuelle entre lui et le Barça. Nous verrons, mais il sait que les portes du club sont ouvertes."