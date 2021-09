FC Barcelone, PSG – Mercato : Laporta déballe tous les chiffres, le départ de Messi était vital

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Au moment d'annoncer la non-reconduction du contrat de Lionel Messi début août, Joan Laporta avait déjà joué franc-jeu sur la situation économique désastreuse du FC Barcelone et le poids trop important de sa masse salariale sans même la signature de l'Argentin.

Hier, le boss du Barça a apporté de nouveaux éléments économiques sur l'état du club. Elements qui expliquent encore un peu plus le couac avec le sextuple Ballon d'Or mais également le départ final d'Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid afin de faire de grosses économiques.

Jeudi, le conseil d'administration du FC Barcelone a approuvé son nouveau budget de 765 M€. Un budget conséquence directe du Covid alors que l'ancienne administration Bartomeu avait érigé son plan de fonctionnement pour des revenus dépassant le milliard.

Sur la saison dernière, le Barça n'a pas atteint son estimation de chiffre d'affaires (791 M€) et a même fini avec des pertes record de 481 M€ comme expliqué dès le départ de Lionel Messi par le président Laporta. Aujourd'hui, la dette de l'entité catalane attend le plafond record de 1,35 milliard d'euros. Le départ de Messi était donc bel et bien une question de survie...

ℹ️ This Wednesday, the FC Barcelona Board of Directors has reached the following agreements ?https://t.co/0EyfVNVbMB