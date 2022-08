FC Barcelone, PSG - Mercato : Laporta en remet une couche sur le retour de Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

"Je sens que j'ai, en tant que président, une dette morale envers lui de lui offrir le meilleur moment de sa carrière, ou de lui offrir un meilleur moment, pour la fin de sa carrière", a confié le président blaugrana au sujet de la Pulga. Avant cela, il a défendu sa politique sur le marché des transferts.

"Je ne suis pas un joueur. Je prends des risques calculés. Gagner est une exigence, c'est une motivation humaine universelle. A mon époque, nous avions des attentes très élevées et nous avons réussi. Et puis les supporters du Barça dans le monde, environ 400 millions, ont besoin d'un niveau de succès."

Not sure anyone but @tariqpanja could get Laporta to come to the @nytimes for a grilling on buying stars while badgering others for pay cuts; selling assets while borrowing $$; and how to fix Barça's troubled balance sheet. But darned if he didn't do it. https://t.co/36kRSPdnox