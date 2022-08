FC Barcelone, PSG - Mercato : Laporta présente Koundé et en dit plus sur le retour de Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Koundé

"Nous avons accueilli Jules Koundé lors d'une journée importante pour le Barça, c'est un joueur de grande qualité très recherché par l'entraîneur, qui a insisté pour qu'il le rejoigne. Le club est très reconnaissant au joueur d'avoir voulu venir. Merci également à la famille et aux représentants d'avoir fait venir ce joueur de haut niveau international français déjà adapté au football espagnol et qui a la volonté de s'intégrer rapidement dans le club, la ville et le pays. Les Catalans sont très contents."

L'inscription des recrues

"Nous faisons tout ce que la Liga demande pour les enregistrer. Je suppose qu'ils ne nous gêneront pas. J'espère que la Ligue fera la même interprétation que nous, sinon, nous résoudrons le problème."

Le retour de Messi

"Je ne vais pas commenter car c'est un joueur du PSG. On m'a posé la question aux Etats-Unis, à la télévision latino-américaine, dans une position détendue. On verra. On a une dette morale avec Leo."

Les finances du club

"Nous avons vendu 25% des droits de télévision du Barça. Et la vente de 100 millions d'euros de studios du Barça avec socios.com. Nous faisons ce qu'il faut pour enregistrer des joueurs."

Les critiques du Bayern Munich

"Chacun est libre de donner son avis et je suis toujours prêt à prendre la parole. Mais nous suivons notre plan stratégique, en concurrence avec les grands clubs. Chacun joue sa carte. Certains n'ont pas toutes les informations et les démonstrations se font sans savoir. Il faut s'en tenir aux faits."

Bernardo Silva

"Nous devons d'abord enregistrer les signatures. Ensuite résoudre la situation des joueurs qui ne font pas partie des plans. Et ensuite nous verrons ce qui peut être fait si l'entraîneur nous demande plus de signatures."

Propos retranscrits par Onze Mondial