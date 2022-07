FC Barcelone, PSG - Mercato : Laporta relance ouvertement Messi !

Lionel Messi a joué 30 minutes hier à Saitama pour le troisième match de préparation du PSG. Plutôt discret face aux Urawa Red Diamonds (3-0), l’attaquant argentin ne savait pas encore qu’il recevrait un énième appel du pied de Joan Laporta au FC Barcelone.

« Je pense, j'espère que l'histoire de Leo Messi avec Barcelone n'est pas encore terminée, a-t-il expliqué à ESPN depuis Las Vegas. Elle est toujours ouverte, il est de notre responsabilité de nous assurer qu'elle a une fin plus belle qu'elle ne l'était. En tant que président du Barça, je me sens redevable à Messi. »

Messi, sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023, n’aurait pas l’intention de quitter la capitale avant cette échéance et pourrait même avoir l’idée de prolonger l’aventure après la Coupe du Monde 2022 au Qatar en fin d’année.

