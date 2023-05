FC Barcelone, PSG - Mercato : le Barça a déjà donné sa réponse à Neymar !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Ce mardi, Julien Laurens a annoncé que le FC Barcelone serait le seul club espagnol pour lequel Neymar, plus en odeur de sainteté du côté du Paris Saint-Germain, est prêt à jouer.

Le Barça ne veut pas d'un retour de Neymar

Mais toujours selon les informations du journaliste d'ESPN, le Barça ne compterait pas s'activer pour faire revenir la star brésilienne au Camp Nou cet été. Six ans après son départ du FC Barcelone, Neymar, qui a déjà évolué sous les couleurs blaugrana de 2013 à 2017, ne devrait donc pas faire son retour en Catalogne. Pour rappel, son nom est également évoqué en Angleterre du côté de Chelsea et Manchester United et en Arabie saoudite.

