FC Barcelone, PSG - Mercato : le Barça a enfin dégainé sa première offre pour Messi !

Alors que l'on a appris ce lundi que Lionel Messi s'impatienterait de n'avoir reçu encore aucune offre de contrat du FC Barcelone, le champion d'Espagne 2022-2023 n'a pas tardé pour réagir.

Messi valide la première offre du Barça

Et pour cause, d'après la journaliste de la radio catalane RAC 1, Marta Ramon Gorina, les dirigeants du Barça auraient envoyés une offre non officielle à la Pulga d'une durée d'un an avec une année en option et assortie d'un salaire de 25 millions d'euros brut annuel. Le sextuple Ballon d'Or verrait cette proposition positivement et serait en contact avec Xavi, comme l'a annoncé l'entraîneur blaugrana dans une interview accordée à Sport.

🚨💣 Barcelone a envoyé une offre non officielle à Messi d'une valeur de 25M bruts pour une saison avec possibilité de prolongation d’un an. Messi voit l'offre positivement et est en contact avec Xavi. Il veut décider de son avenir la semaine prochaine. @Marta_Ramon 🇦🇷 — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) May 30, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur