FC Barcelone, PSG – Mercato : une urgence dangereuse surgit avec Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

En fin de contrat au 30 juin prochain, Lionel Messi (34 ans) prolongera-t-il au FC Barcelone ? Si c'est actuellement la tendance, le Barça compte actuellement ses sous avant de lui formuler une proposition officielle. Une situation qui a fait naître quelques rumeurs, notamment celle d'un rapprochement avec le PSG.

Le Barça a une dizaine de jours pour convaincre Messi

Pour autant, si l'on en croit L'Equipe, la tendance du moment n'est pas à un départ de la Pulga vers Paris mais bel et bien à un ultime contrat en Catalogne. En effet, un temps intéressé, Manchester City ne se positionnera pas pour Messi, préférant la signature d'un joueur plus jeune (Haaland) et le PSG privilégie toujours les prolongations de Neymar et Mbappé à la venue de l'Argentin.

Concernant Lionel Messi, les seules certitudes concernent le timing. D'après le quotidien sportif, la star du Barça ne prendra aucune décision avant le week-end du 22-23 mai, date de la dernière journée de Liga... Et tout devrait alors se régler avant la Copa America qui se tiendra du 11 juin au 10 juillet en Argentine et en Colombie. Si rien n'est signé avant mi-juin, ça sentira alors le sapin pour le Barça...