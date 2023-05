FC Barcelone, PSG - Mercato : le Barça annonce une arrivée et anticipe le retour de Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

La Real Sociedad a gâché la fête du FC Barcelone hier soir au Camp Nou. En pleines festivités suite au 27e titre de champion d’Espagne de son histoire, le club catalan a mordu la poussière devant son voisin basque (1-2). Si l’essentiel était ailleurs, Rafa Yuste a profité de l’occasion pour en dire plus sur le mercato à venir. Le vice-président sportif du Barça a ainsi confirmé l’arrivée de Deco en remplacement de Jordi Cruyff et a lancé un nouvel appel du pied à Lionel Messi.

« La vérité, c’est que je veux qu’il revienne au Barça »

« Oui, son nom court ici mais chaque fois que je parle de lui, j’ai un problème, a-t-il souri au micro de DAZN. La vérité, c’est que je veux qu’il revienne au Barça. Comme le Culé que je suis et de par tout ce qu’il a donné au club. C’est un joueur de la Masia, il a commencé ici et les belles histoires doivent toujours bien finir. Il est parti et n’avait pas encore tout donné. Je crois que si tout va bien, et même si c’est lui qui décide, j’espère qu’il fera le choix de revenir. Nous en serions tous heureux. »

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Rafa Yuste a fait quelques annonces sur le mercato à venir au sein du FC Barcelone. Le vice-président du club catalan a envoyé un nouvel appel du pied très clair à Lionel Messi, dont le contrat au Paris Saint-Germain prend fin en juin prochain.

Bastien Aubert

Rédacteur