FC Barcelone, PSG – Mercato : le Barça coûte déjà cher à Messi, un changement de cap à prévoir ?

Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Si le dossier Lionel Messi inquiète beaucoup de monde du côté du FC Barcelone et de ses supporters, Ronald Koeman demeure très calme : « Je fais confiance au président pour régler ce problème. Il est important pour le club et pour la Liga que le meilleur joueur du monde reste. Tout le monde doit faire un effort ici. Laporta m'a dit d'être calme, qu'ils travaillent sur le dossier, et nous sommes convaincus qu'il sera là encore quelques années », a confessé le Batave dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.

Malgré tout, la situation demeure préoccupante car figée, le Barça cherchant des solutions pour faire homologuer le contrat de sa star le plus rapidement possible. Pour l'heure, seules des ventes drastiques et une forte baisse de la masse salariale peut permettre à Joan Laporta de rester dans les clous et si Lionel Messi (34 ans) est actuellement focalisé sur la finale de Copa America face à l'Argentine de Neymar, le sextuple Ballon d'Or n'en demeure pas moins pragmatique.

De gros enjeux qui pourraient pousser Messi à s'impatienter

Comme le rappelle L'Equipe, les enjeux financiers sont colossaux. Libre depuis le 1er juillet, Lionel Messi perdrait chaque jour 100 000€ net par rapport au contrat de deux ans (déjà deux fois inférieur au précédent) pour lequel il a donné son accord. Ce week-end, la Pulga pourrait même passer le million d'euros de pertes de revenus né de cette situation ubuesque. Et les sponsors personnels de Messi – qui représentent un quart de ses revenus - pourraient aussi s'impatienter de le voir au chômage. « Tant que sa participation à la prochaine Liga n'est pas remise en cause, aucun de ses autres contrats (Pepsi, Gatorade, Oredoo...) n'est a priori menacé. Mais, après la Copa America, le temps commencera à presser », rapporte L'Equipe.

Même s'il a donné sa préférence au FC Barcelone, Lionel Messi pourrait vite se retrouver acculé et contraint d'écouter les autres options dans sa manche. Une aubaine pour le PSG qui semble décidé à ne plus se soucier du fair-play financier et n'a pas à composer avec des règlements aussi contraignants qu'en Liga pour signer de gros contrats...