FC Barcelone, PSG - Mercato : le Barça remercie Paris pour Dembélé !

Xavi était déçu voire très déçu de l'attitude d'Ousmane Dembélé, qui a préféré quitter le FC Barcelone pour signer au PSG cet été. Mais un mois après son départ, plus personne ne regrette le Français en Catalogne. C'est ce qu'écrit AS, ce jeudi, en s'appuyant sur les chiffres.

Ferran, Raphinha et Yamal compilent les buts

Alors que Dembélé n'a toujours pas trouvé le chemin des filets au PSG, les ailiers du Barça enchaînent les buts. Ferran Torres en compte déjà 5 en incluant ceux inscrits avec la sélection), Raphinha est à 2 buts et 2 passes décisives, et Lamine Yamal est à 1 but et 2 passes décisives. Le tout sans compter le doublé de la recrue Joao Felix contre Anvers (5-0).

