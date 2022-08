FC Barcelone, PSG – Mercato : le Barça reste confiant pour Bernardo Silva, Guardiola ne le bloquera pas

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Si le PSG a fait une entrée remarquée dans le dossier Bernardo Silva (Manchester City, 27 ans) qui ressemblait jusqu'à présent à une chasse gardée du FC Barcelone, la menace francilienne ne fait pas encore trembler les Blaugranas.

Sur la radio Cadena Cope confirme l'intérêt naissant des Rouge & Bleu pour l'ancien chouchou de Luis Campos à Monaco, le Barça reste confiant. En effet, Joan Laporta – qui a déjà beaucoup discuté du dossier avec son ami Jorge Mendes, agent de Bernardo Silva – estime avoir toujours un coup d'avance sur le dossier, malgré le tarif élevé fixé par City (80-85 M€) et la difficulté de son club à inscrire ses nouveaux joueurs en Liga.

Guardiola veut le garder mais ne ferme pas la porte

Interrogé sur la possibilité d'un départ de Bernardo Silva de Manchester City, Pep Guardiola n'a pas complètement fermé la porte à un départ de son milieu portugais : « Parfois vous devez vendre. Pour le désir des joueurs, j'ai besoin de gens heureux ici, nous essayons de le faire ensemble. J'aimerais que Bernardo continue ici, c'est un joueur très spécial dans le vestiaire. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. S'il reste c'est parfait, s'il doit partir c'est parce que le football est comme ça. Les joueurs ont du désir et je ne suis pas une personne qui arrête le désir d'une personne dans la vie », a fait savoir le coach des Citizens.

Pour l'heure, Bernardo Silva n'est pas sur le départ et prêt à la reprise de la Premier League avec City : « Je veux que Bernardo reste. À 100 %. Mais en même temps, si vous voulez partir, si vous avez une offre, les clubs se mettent d'accord. C'est le bon sens. Pour l'instant, nous n'avons reçu aucune offre. La saison dernière non plus. Bernardo est prêt, il s'entraîne bien pour dimanche ».