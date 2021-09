FC Barcelone, PSG – Mercato : le Barça se débarrasse des reliques de Messi et de Griezmann

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Si le FC Barcelone a vécu un été douloureux avec les départs de la légende Lionel Messi et celui sur la fin d'Antoine Griezmann, Joan Laporta est désireux de rapidement tourner la page pour partir sur la saison à venir avec ses nouveaux joueurs et objectifs. Si d'ordinaire le Barça se sert de la première trêve internationale pour écouler ses stocks de maillots des saisons précédentes lors d'une vente flash réservée aux salariés et aux Socios, l'édition 2021 est légèrement différente.

En effet, Mundo Deportivo rapporte que des maillots et des kits de la saison 2021-22 seront disponibles à la vente à l'Auditori 1899, soldés à 50 et 70%. La raison ? Il s'agit des tuniques floquées des noms de Lionel Messi, Antoine Griezmann... Ainsi que le maillot d'Ansu Fati avec le numéro 17 (le jeune crack a récupéré le 10 de Messi). Des reliques désormais retirées de toutes les boutiques officielles du club blaugranas.

Le Barça est sans doute la meilleure allégorie d'une rupture amoureuse difficile ou quand l'être abandonné chercher à brûler tous les effets personnels de son ex...