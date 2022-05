FC Barcelone, PSG – Mercato : le Bayern Munich durcit le ton pour Robert Lewandowski

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Si Robert Lewandowski (34 ans) a affiché sa volonté de quitter le Bayern Munich cet été à un an de la fin de son contrat, son départ en direction du FC Barcelone – sa priorité – est loin d'être acté. Président du Bayern Munich, Herbert Hainer a répondu au coup de pression du Polonais dans une interview accordée à Sport 1.

« Encore une fois, Robert Lewandowski a un contrat jusqu'en juin 2023 et il jouera avec nous jusqu'à là. Quand vous signez un contrat, vous ne pouvez pas parler pour forcer quelqu'un à le dénoncer. Il n'y a pas de remplaçant pour un tel joueur de classe mondiale. Il a un contrat, je pars donc du principe qu'il l'honore. C'est son droit le plus strict de ne pas prolonger son contrat dans ce cas ».

Également lancé sur le cas Lewandowski et proche de son attaquant, le capitaine bavarois Thomas Müller a également expliqué que le club était le principal décisionnaire :

« On a déjà beaucoup parlé du contrat et d'autres choses et il n'y a rien à ajouter. Il a un contrat jusqu'en 2023 et le Bayern aurait l'affaire en main. Nous sommes tous d'accord pour qu'il reste, mais nous savons tous comment fonctionne le business. Lewi est un grand professionnel et se produit jusqu'à la dernière minute».