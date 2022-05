FC Barcelone, PSG - Mercato : le bilan de la dernière réunion entre l'agent de Dembélé et le Barça

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

En fin de contrat dans un peu plus d'un mois avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Alors qu'il est courtisé ardemment par le Paris Saint-Germain, l'ailier droit français pourrait encore prolonger son contrat avec le club blaugrana.

Dans cet optique, l'agent d'Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko, et le Barça se seraient de nouveau rencontrés cette semaine, selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano. Bilan de cette réunion, les deux parties n'auraient toujours pas trouvés d'accord pour la prolongation de l'ancien joueur du Stade Rennais, qui attendrait toujours une proposition améliorée du club catalan.

The meeting between Ousmane Dembélé's agents and Barcelona took place this week. There's still no full agreement to extend the contract, it's still an open situation. 🇫🇷 #FCB



Dembélé's camp now waiting for an improved proposal if Barça will be able to resolve Fair Play issue. pic.twitter.com/zvVyNz3i7e