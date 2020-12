FC Barcelone, PSG – Mercato : le cas Messi sèmerait la pagaille à l'intérieur du Barça !

Depuis l'été dernier, Lionel Messi a allumé une mèche qui ne devrait pas s'éteindre de sitôt. Sa volonté de quitter le FC Barcelone a tout chamboulé et l'été prochain, où Messi sera libre de tout contrat, annonce déjà des feuilletons à rebondissements.

Neymar ayant publiquement réclamé son arrivé au PSG en marge de la victoire face à Manchester United (3-1), la Pulga fait beaucoup parler à Paris. Mais en Espagne, c'est une autre déclaration qui sème la pagaille. Hier, le président du comité directeur du Barça, Carles Tusquets, a déclaré qu'il aurait été plus raisonnable économiquement de céder Lionel Messi l'été dernier, afin d'assainir les finances du club.

Seulement, ESPN révèle que ces déclarations ont semé la zizanie en interne. « Les commentaires n'ont pas été bien accueillis au club », affirme le media anglais qui poursuit. « D'autres membres du comité directeur ont été surpris par ce qu'il a dit et estiment qu'il a pris l'habitude de trop parler depuis qu'on lui a confié son rôle en octobre ». En bref, la division reste toujours autant de mise au Barça et ce n'est pas le sujet Lionel Messi qui va les arranger.

D'ailleurs, Ronald Koeman ne s'est pas privé, lui aussi, de glisser une pique au dirigeant du Barça. « Les commentaires à l’extérieur ne m’intéressent pas. Et les commentaires en interne ne nous aident pas à avoir la tranquillité dont nous avons besoin. On ne peut pas contrôler ceux en externe, mais en interne, c’est différent », a lâché le coach néerlandais.

PSG are exploring the possibility of signing Lionel Messi this summer, sources have told @LaurensJulien.



Neymar and PSG sporting director Leonardo discussed bringing Messi to France when he announced he wanted to leave Barca and they remain interested. https://t.co/wpiR9LfhUQ pic.twitter.com/2S6HnILWRN