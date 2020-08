FC Barcelone, PSG - Mercato : le clan Messi dévoile enfin ses intentions !

Lionel Messi (33 ans) a entériné hier matin son divorce avec le FC Barcelone en séchant la session de dépistage du coronavirus d’avant-saison. Attendu cet après-midi pour la reprise de l’entraînement, le sextuple Ballon d’Or ne participera pas non plus à la première séance dirigée par Ronald Koeman au complexe sportif Joan Gamper avec l’ensemble du groupe pro. La « Pulga » et ses représentants légaux estiment qu’il est libre de quitter le Barça sans indemnité, ce que conteste fermement sa direction.

En attendant, une rencontre au sommet entre le clan Messi et Josep Maria Bartomeu devrait avoir lieu dans le courant de la semaine. Selon différentes sources concordantes, elle se tiendrait ce mercredi. D’ici là, le clan Messi est enfin sorti du silence sur les intentions de l’international argentin.

« Leo tient à quitter le club de manière cordiale »

« Leo tient à quitter le club de manière cordiale », assure-t-on dans l’entourage de l’Argentin à L’Équipe. Pour l’instant, le président du FC Barcelone refuse ce rendez-vous, n’ayant aucune intention de négocier le départ du meilleur buteur (25 réalisations en 33 matches) et meilleur passeur (21) du dernier championnat d’Espagne.