FC Barcelone, PSG - Mercato : le dossier de Jong dynamité par N'Golo Kanté

Frenkie De Jong potentiellement sur le départ du FC Barcelone afin de faire rentrer des liquidités dans les caisses du club, Manchester United s'est positionné en favori pour accueillir le Néerlandais. C'est même encore plus le cas depuis que les Red Devils ont choisi Erik ten Hag (ex-Ajax Amsterdam) comme nouvel entraîneur.

Pour autant, si l'on en croit le Mirror, un autre dossier peut éloigner De Jong de Manchester : celui de N'Golo Kanté (31 ans). Le tabloïd assure que si ten Hag apprécie bel et bien son compatriote, il préfèrerait faire signer le Champion du Monde de Chelsea.

En fin de contrat en 2023 avec les Blues et bloqué sur une éventuelle prolongation par le départ de Roman Abramovich et la vente du club, l'ancien joueur de Leicester peut-il se laisser tenter par un troisième club de Premier League ? Du côté de Manchester United, on est en tout cas persuadé qu'il s'agit d'une affaire à faire... Le PSG, qui suit de près les dossiers De Jong et Kanté, pourrait aussi avoir son mot à dire dans ce jeu de chaises musicales.

Alexandre Corboz

Rédacteur