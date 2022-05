FC Barcelone, PSG - Mercato : le dossier Raphinha dans une impasse

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Voilà un dossier comme on les adore (ou pas...), bien embourbés, indéchiffrable au possible... Pour résumer, Raphinha aimerait quitter Leeds United pour le FC Barcelone, qui en ferait le successeur d'Ousmane Dembélé, qui aurait un accord avec le PSG. Sauf que l'ailier français privilégié désormais une prolongation au contrat, ce qui aurait incité Paris à se rabattre sur... Raphinha !

Sachant cela, le FC Barcelone aurait l'intention, selon El Mundo Deportivo, de faire traîner les choses le plus longtemps possible. Pour trois raisons : parce qu'il sait que Raphinha préfère venir en Catalogne que retourner en L1 et qu'il est prêt à attendre le dernier jour du mercato pour signer au FCB. Ensuite parce que les dirigeants barcelonais attendent de voir si Leeds va descendre ou pas (les Peacocks sont actuellement 17es sur 20), car cela changerait forcément les attentes anglaises en matière d'indemnité de transfert. Enfin, le Barça attend toujours qu'Ousmane Dembélé se décide. Si l'ancien Rennais prolonge, Raphinha ne viendra pas. Autant d'éléments qui font que le dossier est dans une impasse et que l'ailier brésilien risque de trouver le temps long cet été !

❗ Sabiendo que Raphinha prioriza vestir de azulgrana, el Barça no negociará con el Leeds hasta conocer si sigue en la Premier o desciende a la Championship



👀 Otra variante: Si Dembélé renueva o no



✍️ @RogerTorellohttps://t.co/UtigeKJ8XA — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 3, 2022

Pour résumer L'ailier brésilien de Leeds United aimerait rejoindre le FC Barcelone et le PSG est l'affût. Seulement, vu que les Catalans refusent de bouger, notamment à cause d'Ousmane Dembélé... qui a un accord avec Paris, la situation est dans une impasse.

Raphaël Nouet

Rédacteur