FC Barcelone, PSG - Mercato : le père de Messi vend la mèche pour le choix numéro 1 de son fils

Deux jours après l'annonce du départ de Lionel Messi du Paris Saint-Germain, le père de la star argentine, Jorge Messi, aurait eu ce lundi une réunion avec le président du FC Barcelone, Joan Laporta, pour évoquer un possible retour de la Pulga en Catalogne.

Messi veut revenir au Barça, son père le confirme !

Après cette rencontre, le père du sextuple Ballon d'Or s'est exprimé sur l'avenir de son fils, confirmant qu'il voulait faire son retour au Barça. "Il veut revenir au Barça et j'aimerais qu'il revienne. C'est une possibilité", a-t-il lâché dans des propos rapportés par le journaliste espagnol, Toni Juanmartí. Le retour de Lionel Messi au FC Barcelone semble donc se préciser chaque jour un peu plus. D'autant plus que le club blaugrana aurait reçu ce lundi le feu vert de la Liga pour recruter cet été.

⚽️ FC Barcelone - Mercato : feu vert de la Liga pour Messi, une autre recrue arrive ! #ButFC https://t.co/AQmY40hVoG — But! Football Club (@club_but) June 5, 2023

Pour résumer Le père de Lionel Messi, Jorge Messi, qui a eu ce lundi une réunion avec Joan Laporta, s'est exprimé sur l'avenir de son fils, annonçant qu'il voulait faire son retour au FC Barcelone cet été.

Fabien Chorlet

Rédacteur