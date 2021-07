FC Barcelone, PSG – Mercato : le plan du Barça avec Messi tombe à l'eau... à cause du fisc ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Si Lionel Messi envisage de continuer au FC Barcelone et que Joan Laporta étudie toutes les possibilités pour qu'il reste en Catalogne, l'équation financière semble totalement insoluble aujourd'hui. En effet, les nouveaux règlements de la Liga imposent au club de cadrer leur masse salariale et leurs dépenses. Une ligne directrice que Javier Tebas n'a pas voulu transiger, même pour Messi.

Dans les colonnes de « L'Expansion », le conseiller fiscal Ramon Alvarez de Mon livre les conditions pour prolonger Lionel Messi... Et elles sont totalement inatteignables pour le Barça. « Le Barça devrait générer 400 millions de plus-values ​​et d'économies salariales », assure l'expert. Selon lui, même si les juristes du Barça planchent sur un contrat spécial de deux ans payé en cinq avec un statut d'Ambassadeur et un contrat de reconversion, ce contournement est compliqué.

Messi et le Barça face à un souci fiscal ?

« Si Messi est payé deux ans en tant que footballeur et à partir du troisième en tant qu'ambassadeur à Miami, il facturera ce qu'il a généré en tant que joueur du Barça, mais il sera non-résident, donc il ne paiera pas d'impôts en Espagne ou le fera à un taux d'imposition inférieur à celui des résidents, ce qui peut déclencher un cas de fraude (…) Le club et Messi ont un casier judiciaire. En cas d'une autre condamnation potentielle, il peut se retrouver en prison et le club en dissolution, qui est la punition que les sociétés encourent pour ce problème », poursuit le conseiller fiscal. Pas simple en effet...