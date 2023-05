FC Barcelone, PSG - Mercato : la riposte du Barça pour Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone aurait-il enfin trouvé le plan parfait pour faire revenir Léo Messi en Catalogne ? C’est en tout cas ce que laisse entendre L’Équipe ce mercredi dans ses colonnes. Selon le quotidien, le Barça envisagerait de fortement libérer sa masse salariale grâce à la baisse de salaire de joueurs comme Jordi Alba ou Franck Kessié. De plus, la vente de gros salaires tels que Raphinha pourrait également alléger les coûts du Barça et permettre d'offrir un salaire bien plus élevé que prévu à la Pulga.

Le clan Messi obligé à réagir

Ceci permettrait ainsi au Barça, de proposer un salaire certes moitié moins élevé que celui que l’Argentin disposait au PSG, mais déjà bien plus haut que celui envisagé lors des premières semaines. Ainsi, si le champion du monde consentait à cet effort, les deux parties pourraient enfin reformer le duo parfait, et permettre à Messi de s’épanouir pour ses dernières saisons.

Après que l’AFP ait annoncé un deal entre Al Hilal et le joueur Argentin, le clan de Lionel Messi a été obligé de réagir, et tout se bouscule désormais. Reste à savoir comment le joueur va gérer cette situation, et surtout quel sera son choix final.