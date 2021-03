FC Barcelone, PSG - Mercato : le transfert de Messi accéléré par le clan Cristiano Ronaldo ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Nul ne sait vraiment à quoi ressemblera l’avenir de Lionel Messi. L’attaquant du FC Barcelone sera libre en juin et est déjà courtisé par bon nombre de clubs tels que Manchester City et le PSG. En attendant de donner sa décision finale, « La Pulga » attend d’en savoir plus sur le potentiel de l’effectif blaugrana la saison prochaine.

Messi (33 ans) rêve d’évoluer avec son ami Sergio Agüero, ce n’est pas un secret. L’attaquant argentin sera lui aussi libre de tout contrat chez les Citizens et pourrait lui rendre la pareille. Sauf que le Barça semble avoir d’autres idées en tête au poste d’avant-centre. Memphis Depay est LA priorité de Ronald Koeman alors qu’un autre nom est avancé en plan B à l’attaquant de l’OL : André Silva.

Mendes tente de placer Silva au FC Barcelone

« Bild assure que le Barça est intéressé par André Silva, reprend Francesc Aguilar de Mundo Deportivo. L’attaquant portugais de l’Eintracht Francfort réalise la saison de sa vie après être arrivé du FC Séville, et fait ses gammes au FC Porto et à l’AC Milan. Par ailleurs, son représentant est Jorge Mendes. » Comprenez que l’agent de Cristiano Ronaldo, en plaçant ses pions au FC Barcelone, pourrait donc provoquer le départ de Messi.