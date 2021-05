FC Barcelone, PSG - Mercato : le voile sur l’avenir de Messi est enfin levé !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Lionel Messi (33 ans) a retrouvé son Argentine natale. Actuellement en Argentine pour préparer la Copa América, l’attaquant du FC Barcelone sera libre en juin et ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Joan Laporta, présent hier devant la presse, a affiché sa confiance sur le sujet.

Dans son édition de samedi, SPORT a dévoilé les chiffres du contrat proposé par le Barça au prodige argentin : un bail de 10 ans, avec deux années dans les rangs de son équipe première, ensuite deux années à l’Inter Miami en MLS et enfin six années dans le rôle d’ambassadeur/socio à définir.

Pendant cette période, « La Pulga » pourrait toucher une rémunération conséquente : 240 millions d’euros brut pour les quatre premières années avant d’encaisser un salaire fixe avec des variables jusqu’en 2031. Le journal catalan ajoutait que « La Pulga » voulait encore négocier à la hausse cette fameuse dernière part fixe en ajoutant que les « négociations restent ouvertes. » Si le PSG restait à l’affût dans ce dossier interminable, Nicolo Schira a ruiné tous ses espoirs via Sergio Agüero. « C’est fait et confirmé ! Sergio Agüero est arrivé à Barcelone. Dans les prochaines heures, il signera un contrat jusqu’en 2023 avec le Barça. Leo Messi, lui, va prolonger son contrat et le Kun réalisera son rêve de jouer avec son ami à Barcelone. »

Done deal and confirmed! Sergio #Agüero landed in Barcelona. In the next hours he will sign the contract until 2023 with #Barça. 🔜 Leo #Messi will extend his contract and so El Kun will realize his dream to play with his friend at Barcelona. #transfers #FCB https://t.co/eNhDCdcRJ4